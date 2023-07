Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw nach Unfall in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen - PM 2

Heidelberg (ots)

Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Mittwoch, um kurz vor Mitternacht, ein 25-jähriger Mann in einem Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Heidelberg. Auf Höhe der Maria-Zimmermann-Straße geriet der Fahrer auf die bauliche Trennung zwischen der Fahrbahn und dem Radweg. Das Fahrzeug verlor die Bodenhaftung, überschlug sich in Folge mehrfach und kam schwer beschädigt auf dem Radweg zum Stehen. Auf Grund der massiven Beschädigungen geriet das Fahrzeug in Brand. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte an der Unfallstelle eintraf, versuchte der Mann, trotz des brennenden Motors und des ausgelaufenen Treibstoffes, seine persönliche Habe aus dem Auto zu bergen. Als die Polizei ihn wegen der akuten Gefahr für sein Leib und Leben daran hinderte, beleidigte er die Beamtinnen und Beamten. Der 25-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Am Mercedes entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Jener an der Fahrbahntrennung wird auf 5000 Euro geschätzt.

Bei dem Unfall entstand ein weitläufiges Trümmerfeld auf einer Länge von 150 Meter. Die Fahrbahn musste wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe aufwändig gereinigt werden, so dass die Sperrung der Unfallstelle erst gegen 08:30 Uhr aufgehoben werden konnte.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell