POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche Schockanrufe mit selber Masche - Hinweise Ihrer Polizei !

Ketsch (ots) - Am Dienstagabend, um 17:55 Uhr, geriet ein 44-Jähriger vor einem Lokal in der Mannheimer Straße mit einer 42-Jährigen in Streit. Dieser artete derart aus, dass der 44-Jährige der Frau in den Oberkörper trat und hiernach mehrfach mit einem Tierabwehrspray in ihr Gesicht sprühte. Die Frau rannte ...

