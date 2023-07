Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Pfefferspray in Gaststätte gesprüht - mehrere Verletzte

Ketsch (ots)

Am Dienstagabend, um 17:55 Uhr, geriet ein 44-Jähriger vor einem Lokal in der Mannheimer Straße mit einer 42-Jährigen in Streit. Dieser artete derart aus, dass der 44-Jährige der Frau in den Oberkörper trat und hiernach mehrfach mit einem Tierabwehrspray in ihr Gesicht sprühte. Die Frau rannte hilfesuchend in das Lokal, der Mann folgte ihr und sprühte abermals mit dem Spray, welches sich im ganzen Raum verteilte und andere anwesende Gäste traf und verletzte. Danach flüchtete der 44-Jährige, sprang auf sein Fahrrad und fuhr davon. Zwei Gäste mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die 42-jährige Frau wurde aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, und zur weiteren medizinischen Überwachung stationär aufgenommen.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet.

