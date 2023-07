Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Streit zwischen Passant und Jugendgruppe eskalierte - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Noch ist nicht zur Gänze klar, was sich am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Hockenheim zutrug. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 35-jähriger Mann mit einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher in Streit, nachdem die jungen Leute den 35-Jährigen um eine Zigarette gebeten hatten. Anschließend rief der Mann mehrfach rassistische Beleidigungen in Richtung der Jugendlichen. Im weiteren Verlauf bewarfen sich die Streitparteien mit Gegenständen und der alkoholisierte 35-Jährige schlug einen 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und packte einen anderen 15-Jährigen so heftig am Kragen, dass dessen T-Shirt einriss. Die Polizei trennte die Parteien voneinander und leitete die Ermittlungen wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

