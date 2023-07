Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher bekannt, Besitzer/ Besitzerin des beschädigten Autos gesucht

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag suchte gegen 10:30 Uhr ein 85-jähriger Nissan-Fahrer auf dem Globus-Parkplatz nach einem freien Parkplatz. Als er an der Südseite, unweit des Eingangs zu einem Schuhgeschäft, eine Reihe erfolglos abgesucht hatte, blieb er beim Abbiegen mit seinem Nissan an einem geparkten blauen Auto hängen und beschädigte dieses im linken Heckbereich. Anschließend setzte der 85-Jährige seine Suche fort. Nachdem er fündig geworden war, kehrte er an die Unfallstelle zurück, musste aber feststellen, dass der beschädigte PKW schon weggefahren war. An seinem Nissan entstand ein Schaden von knapp 3000 Euro.

Gegen den 85-Jährigen wird wegen Unfallflucht ermittelt, da er sich von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte und erst noch einkaufen war, bevor er sich bei der Polizei meldete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und die Besitzerin beziehungsweise der Besitzer des beschädigten Autos, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

