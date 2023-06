POL-VDMZ: Fahrer eines Sattelzuges mit 3,2 Promille gestoppt

Ingelheim, OT Heidesheim (ots) - Am 01.06.23 kam es gegen 19:30 h im Mainzer Tunnel auf der A 60 in Richtung Bingen zwischen der AS Hechtsheim-Ost und der AS Hechtsheim-West zu einem Fahrzeugbrand. Ein Transporter mit Anhänger hatte Feuer gefangen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum. Es kam zu sehr starker Rauchentwicklung. Dies führte zu einer automatisierten Vollsperrung der A 60 in beiden ...

