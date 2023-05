Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Reifenplatzer in Baustelle

A 61/Gundersheim (ots)

Weil ihm ein Reifen an seinem PKW geplatzt war, verlor ein 25-Jähriger am 30.5.2023 gegen 17:30 Uhr die Kontrolle über sein Auto. Der junge Mann war zu der Zeit auf der A 61 in Richtung Norden unterwegs. Im Baustellenbereich bei Gundersheim platzte nach Angaben des 25-Jährigen ein Reifen an seinem Mercedes. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Auto und rammte mehrere Warnbaken der Baustelle. Wegen des Plattfußes war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf ca. 3000 Euro. Den Schaden an den Baken schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Der 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell