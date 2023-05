POL-VDMZ: Früh um 6 Uhr mit fast 1,6 Promille über die Autobahn

A 61/Gau-Bickelheim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 50-jähriger Fahrer eines VW-Busses am 25.05.2023 gegen 10:53 Uhr nach rechts von der Autobahn ab und fuhr in die Böschung. Der Mann, der mit drei weiteren Insassen im Alter zwischen 35 und 44 Jahren die A 61 in Richtung Süden befuhr, gab an, sich während der Fahrt erschreckt zu haben. Dabei geriet er in der Gemarkung Gau-Bickelheim von der Fahrbahn ...

mehr