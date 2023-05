Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: VW-Bus fährt in die Böschung

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 50-jähriger Fahrer eines VW-Busses am 25.05.2023 gegen 10:53 Uhr nach rechts von der Autobahn ab und fuhr in die Böschung. Der Mann, der mit drei weiteren Insassen im Alter zwischen 35 und 44 Jahren die A 61 in Richtung Süden befuhr, gab an, sich während der Fahrt erschreckt zu haben. Dabei geriet er in der Gemarkung Gau-Bickelheim von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 15 Meter durchs Grün und blieb zwischen zwei Bäumen stehen. Bei dem Unfall wurden alle Insassen des VW-Busses leichtverletzt. Sie wurden zwecks weiterer Untersuchungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Kran geborgen werden. Dazu wurde durch die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim der rechte Fahrstreifen gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Polizei schätzt den Schaden am VW-Bus auf ca. 30.000 Euro und ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

