Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugbrand im Mainzer Tunnel/A 60

Ingelheim, OT Heidesheim (ots)

Am 01.06.23 kam es gegen 19:30 h im Mainzer Tunnel auf der A 60 in Richtung Bingen zwischen der AS Hechtsheim-Ost und der AS Hechtsheim-West zu einem Fahrzeugbrand. Ein Transporter mit Anhänger hatte Feuer gefangen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum. Es kam zu sehr starker Rauchentwicklung. Dies führte zu einer automatisierten Vollsperrung der A 60 in beiden Richtungen (Ampelschaltung auf "Rot" und Schließung der Zugangsschranken). Der Brand konnte durch Ersthelfer durch den Einsatz von Feuerlöschern gelöscht werden. Die Vollsperrung konnte gegen 20 h wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand. Es kam zu einem Rückstau in beiden Fahrtrichtungen mit einer Länge von mehreren Kilometern. Außer der Polizei waren noch die Berufsfeuerwehr Mainz, die Autobahnmeisterei Heidesheim und ein Rettungswagen im Einsatz. Außer am Transporter (Schaden ca. 2000,- EUR) entstand kein weiterer Schaden. Durch den Brand kam es zu einer Ölspur auf dem rechten Fahrstreifen, die noch beseitigt werden musste.

