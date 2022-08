Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, B314, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Tengen, B314 (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, ist ein Auto auf der Bundesstraße 314 zwischen Binningen und Beuren a.R. von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein 26-jähriger Citroen-Fahrer war auf der B 314 von Binningen in Richtung Tengen unterwegs. Kurz vor Beuren a.R. kam der Mann mit seinem Wagen in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Straße stehenden Baum. Der 26-Jährige verletzte sich, konnte das demolierte Auto jedoch selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den beschädigten Citroen, an dem Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Feuerwehren aus Hilzingen und Singen unterstützen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 39 Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell