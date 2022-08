Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, B 27, Lkr. Rottweil) Unfall auf der B27

Deißlingen, B27 (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwoch, gegen 15 Uhr, auf der B27 bei Deißlingen passiert ist. Ein 18-jähriger VW Polo-Fahrer war auf der B27 von Rottweil in Richtung Deißlingen unterwegs. An der Einmündung zur Brühlstraße ordnete sich der junge Mann auf der Linksabbiegerspur ein und bog ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten VW Golf einer 27 Jahre alten Frau, die die B27 von Deißlingen in Richtung Rottweil befuhr. Verletzt wurde niemand. Der VW Golf war so stark demoliert, dass ein Abschleppdienst benötigt wurde. Den Schaden am Polo schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro, den Schaden am Golf auf rund 7.000 Euro.

