Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Juwelier

Kehl (ots)

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 0:10 Uhr, gelang es zwei Unbekannten gewaltsam ein Loch in ein dortiges Schaufenster zu schlagen und in der Folge mehrere hochwertige Uhren aus der Auslage zu entwenden. Der dadurch angerichtete Sach- und Diebstahlschaden geht in die Zehntausende. Zeugen konnten noch beobachten, wie die zwei Tatverdächtigen im Anschluss das Weite auf Fahrrädern suchten und über den Marktplatz in Richtung "Insel" davon fuhren. Die beiden Männer wurden als schlank, dunkel gekleidet und maskiert beschrieben. Sie sollen sich in arabischer Sprache unterhalten haben. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Personen liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler in Kehl.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell