POL-HI: Vandalismus am Bikepark Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth (cza) In der Nacht vom 25.05.2023 auf den 26.05.2023 kam es in der Schachtstraße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände des Bike- und Outdoorparks (BOP). Durch bislang unbekannte Täter wurden an einer Fahrradrampe mehrere Holzbretter stark beschädigt und zum Teil herausgerissen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.000,- EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Täterhinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

