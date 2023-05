Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei warnt vor Betrügern

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 29.05.2023, erschien ein Ehepaar aus dem Landkreis bei der Polizeiinspektion Hildesheim und zeigte einen Betrug an.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielten sie am 28.05.2023 eine SMS von der angeblichen Tochter, die ihnen mitteilte, dass ihr Mobiltelefon in die Toilette gefallen sei. Sie wechselten anschließend in eine andere Nachrichten- App und schrieben einige Mitteilungen hin und her. In einer Nachricht gab die vermeintliche Tochter an, dass sie mit dem neuen Telefon keinen Zugriff zum Online-Banking habe und deswegen wichtige Überweisungen nicht tätigen könne. Daraufhin führte die Geschädigte zwei Überweisungen durch.

Während der gesamten Konversation lehnte die angebliche Tochter eine Sprachnotiz und ein persönliches Telefonat ab. Erst am Folgetag kontaktierte die Frau ihre Tochter unter der "alten" Nummer, woraufhin der Betrug auffiel.

Tipps:

- Rufen Sie immer den angeblichen Absender unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Stellen Sie Fragen, die nur Ihr Angehöriger beantworten kann.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sollten Sie bereits Geld überwiesen haben, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank und Ihre örtliche Polizei.

