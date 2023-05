POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße Höhe Heersum

Hildesheim (ots) - (pia) Illegal entsorgte Autoreifen in Elze Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Mitbürgers wurden am Freitagvormittag östlich von Elze an einem Feldweg parallel zur Riehe illegal entsorgte Autoreifen in einem Gebüsch festgestellt. Ein solches Umweltdelikt stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und ...

mehr