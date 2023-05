POL-HI: Unfallflucht am Königsteich

Hildesheim (ots) - Lechstedt (web) - Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sa. 27.05. / 11:30 Uhr bis Sonntag 28.05. / 16:00 Uhr zwei Verkehrszeichen in Lechstedt. Die beiden Schilder "Spielstraße" (VZ 325.1) standen zuvor in der Straße "Am Helleweg". Trotz Nachsuche konnten die Schilder nirgends wieder aufgefunden werden, so dass zurzeit von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Mögliche ...

