Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für das Pfingstwochenende vom 26.05.2023 bis zum 19.05.2023

Hildesheim (ots)

(pia)

Illegal entsorgte Autoreifen in Elze

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Mitbürgers wurden am Freitagvormittag östlich von Elze an einem Feldweg parallel zur Riehe illegal entsorgte Autoreifen in einem Gebüsch festgestellt. Ein solches Umweltdelikt stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann für den Verursacher ein hohes Bußgeld nach sich ziehen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, diese dem Polizeikommissariat Elze mitzuteilen (Tel.: 05068 93030).

Einbruch in die Tankstelle in Wülfingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in die TAS Tankstelle an der B3 in Wülfingen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Verkaufscontainer. Die Täter wurden jedoch vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage an der weiteren Tatausführung gehindert und konnten nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Diebesgut erbeuten. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein eventuell von den Tätern verwendetes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze in Verbindung zu setzen (Tel.: 05068 93030).

Trunkenheit eines Radfahrers in Gronau

Am späten Sonntagabend kontrollierten die Beamten des Polizeikommissariats Elze einen 27-jährigen Gronauer Radfahrer, der auf seinem Fahrrad durch eine äußerst unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei dem Fahrradfahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt werden. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahrrad kann bei alkoholbedingter relativer Fahruntüchtigkeit bereits ab 0,3 Promille strafbar sein, ab 1,6 Promille ist sie es aber stets. Eine solche Trunkenheitsfahrt kann eine medizinisch-psychologische Untersuchung zur Folge haben und damit sogar zum Entzug der Fahrerlaubnis führen. Um sich und andere zu schützen, sollte das Fahrrad nach dem Genuss von Alkohol daher stets geschoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell