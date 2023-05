Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (ame) - Am Mittwoch, 24.05.2023, kam es gegen 17:00 Uhr in der Straße Mahnhof, Höhe Hausnummer 9, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verkehr in Fahrtrichtung Von-Hasencamp-Straße kam aufgrund eines ordnungsgemäß, rechtsseitig geparkten schwarzen Jaguar Land Rover ins Stocken. Die Fahrzeuge mussten langsam an diesem vorbeifahren. Dabei streifte vermutlich ein roter Krankenfahrstuhl den Jaguar, wodurch Sachschaden entstand. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

