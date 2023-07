POL-NE: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Zwei Personen leicht verletzt

Neuss - Grevenbroich - Korschenbroich (ots) - In Neuss, Grevenbroich und Korschenbroich kam es in den vergangenen beiden Tagen zu mehreren Vorfällen, bei denen Diebe Scheiben von geparkten Fahrzeugen einschlugen, um sie anschließend nach Wertgegenständen abzusuchen. Am Mittwoch (26.07.), zwischen 12:00 und 16:52 Uhr, entwendeten Diebe aus einem Pkw auf der Zufuhrstraße in Neuss eine Handtasche, indem sie die hintere, ...

mehr