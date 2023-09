Erbach (ots) - Erbach: Am Montag (11.09.) zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Toyota Verso, der in der Erlenbacher Straße an einer Kinderarztpraxis geparkt war. Etwa 1500 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am vorderen Stoßfänger (rechts) beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953-0 entgegen ...

mehr