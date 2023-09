Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gemarkung Bensheim - Raubüberfall

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Kurz nach Mitternacht (12.9) kam es gegen 00.15 Uhr zu einem Überfall auf die Tank- und Rastanlage Bergstraße - Nord an der BAB 5. Drei unbekannte, maskierte Täter betraten unter Vorhalt eines Hammers den Verkaufsraum und forderten von dem allein anwesenden 64-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe des vorhandenen Bargeldes. Nachdem der Mitarbeiter dieses herausgegeben hat, wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach flüchteten die Täter mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro zu Fuß in Richtung Badesee Bensheim. Der Angestellte der Rastanlage erlitt leichte Verletzungen in Form von Augenreizungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 der PD Bergstraße unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, 19-20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schmale Gestalt, dunkle Sturmhaube, dunkler Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze, sprach deutsch mit Jugendslang Täter 2: männlich, ca. 165 cm groß, etwas kräftiger als der erste Täter, dunkle Bekleidung, unbekannte Maskierung Täter 3: keine weitere Beschreibung möglich

Berichterstatter: Holger Grünewald, E31

