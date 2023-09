POL-DA: Groß-Gerau: Brand eines Kühllasters

Bürstadt (ots) - Am Sonntag, den 10.09., beschädigte ein Verkehrsteilnehmer gegen 20:40 Uhr einen schwarzen Ford B-Max, der in Bürstadt in der Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummer 50 auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt war. Eine Zeugin beobachtete einen weißen Transporter mit vermutlich ausländischem Kennzeichen, der dort wendete und den Schaden verursachte. Der Verursacher fuhr im Anschluss falsch durch die Einbahnstraße und flüchtete in Richtung ...

