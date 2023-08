Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit der Hauswand kollidiert

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Schnittwunden an den Händen sowie Prellungen am Oberkörper zog sich gestern Morgen ein 88 Jahre alter Autofahrer in der Watzengasse zu. Vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit der Hausfassade. Infolge seiner Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell