Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in DHL-Paketzentrum

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit vom 12.08.23 bis 14.08.23, wurde in die Räumlichkeiten des DHL-Paketzentrums im Wernersgrund eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Laderampe in noch nicht geklärte Weise in das Objekt. Über das Diebesgut kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

