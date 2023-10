Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber erbeuten Bargeld und flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in Buer am Dienstag, 3. Oktober 2023, sucht die Polizei Zeugen. Ein 56-Jähriger erstattete am Folgetag Anzeige und gab an, gegen 20 Uhr von drei Unbekannten in einem Park an der Hochstraße bedroht und ausgeraubt worden zu sein. Einer der Täter erzwang unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld, ehe die Täter samt Beute in Richtung Michaelshaus flüchteten. Der Gelsenkirchener blieb unverletzt. Der erste Gesuchte ist etwa 16 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, schwarze Haare und trug eine blaue Jeans, einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzem "Nike"-Schriftzug, eine braune Kappe und weiße Turnschuhe. Die beiden anderen Täter sind circa 18 bis 20 Jahre alt, ebenfalls 1,70 bis 1,80 Meter groß mit schlanker Statur und schwarzen Haaren. Beide waren mit einer blauen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Der eine trug eine rote Kappe, der andere eine weiße. Hinweise zu den Flüchtigen bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

