POL-KN: (VS-Villingen) Unfall fordert eine leicht verletzte Person und knapp 10.000 Euro Schaden

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzen Person und rund 10.000 Euro Schaden ist es am Freitagabend in einem Baustellenbereich an der Kreuzung Obereschacher Straße, Berliner Straße und Breslauer Straße gekommen. Gegen 20.20 Uhr bog ein 42-jähriger Fahrer eines Seat Leon nach vorliegenden Zeugenaussagen bei "Grün" einer eingerichteten Ampel von der Breslauer Straße nach links auf die Obereschacher Straße in Richtung Innenstadt ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem anderen Seat Leon, dessen 61-jährige Fahrerin im Bereich der Baustelle auf der Obereschacher Straße stadtauswärts fuhr. Bei dem Unfall zog sich der 42-Jährige leichte Verletzungen zu. Die mit knapp 10.000 Euro beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt dauern noch an.

