Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagnacht kam es zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuche in Ludwigshafen.

In ein Bistro in der Seydlitzstraße versuchten Unbekannte zwischen dem 10.06.2023, 20 Uhr, und dem 11.06.2023, 13:30 Uhr, einzubrechen. Durch die Hebelversuche der Täter wurde der Türrahmen derart verbogen, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Es gelang den Unbekannten daher nicht, ins Gebäude einzudringen. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

In der Wredestraße versuchte am 11.06.2023, gegen 03:45 Uhr, ein Unbekannter in die Geschäftsräume eines Rasierer-Fachgeschäfts einzudringen. Trotz größerer Kraftanstrengung gelang dies dem Mann nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Einbruch in einen Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen dem 11.06.2023, 22:30 Uhr, und dem 12.06.2023, 4 Uhr, in das Geschäft ein. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts.

Auch zu einer Zulassungsstelle in der Achtmorgenstraße versuchten sich Unbekannte am 12.06.2023, gegen 01:15 Uhr, Zutritt zu verschaffen. Es gelang ihnen, ein Fenster aufzuhebeln. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des Sachschadens am Fenster wird aktuell ermittelt.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Diese werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell