Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in Pasewalk, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots)

Am 12.04.2023, gegen 19:30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald mit, dass es in der Herderstraße 13, in Pasewalk, in der dritten Etage eines Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand gekommen sei. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert werden. Die 55-jährige deutsche Mieterin befand sich bei Brandausbruch nicht in ihrer Wohnung. Die Evakuierung von anderen Mietern war nicht erforderlich. Nach Einschätzung der Kameraden der Feuerwehr brach der Brand in der Küche der Wohnung aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Leider wurden in der Wohnung vier tote Katzen aufgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass sie an Rauchgasvergiftung verendeten. Eine Katze wurde lebend geborgen und in tierärztliche Obhut übergeben. Die Brandwohnung ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Die Mieterin wurde anderweitig untergebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,-Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung befanden sich 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

