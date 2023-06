Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchdiebstahl

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Sonntag, den 11.06.2023, gegen 04:45 Uhr, wurde über das Sicherheitssystem ein Einbruch im Kiosk "Am Ludwig" gemeldet. Durch die Beamten vor Ort konnte bestätigt werden, dass eines der Frontfenster aufgehebelt wurde. Täter wurden innerhalb des Kiosks keine gesichtet. Der Verkaufsraum wurde durchwühlt, jedoch wurden Tabakwaren, ein MacBook, ein 10 Euro Schein durch die Täter zurückgelassen, sodass lediglich reiner Sachschaden entstand. Aktuell bestehen keine Hinweise auf die Täter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

