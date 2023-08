Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Burgberg - Weiler, K 5719) Heftiger Unfall im Begegnungsverkehr - fünf Personen verletzt

Königsfeld im Schwarzwald, Burgberg - Weiler, K 5719 (ots)

Zu einem heftigen Unfall im Begegnungsverkehr mit insgesamt fünf verletzten Personen ist es am Samstagnachmittag zwischen Königsfeld-Burgberg und Weiler auf der Kreisstraße 5719 gekommen. Eine 29-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr mit einem Toyota Yaris auf der K 5719 von Weiler in Richtung Burgberg. In einer Rechtskurve kam die junge Frau aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und prallte mit einem just in diesem Moment aus Richtung Burgberg entgegenkommenden und mit vier Personen besetzten Peugeot 2008 eines 49-jährigen Autofahrers zusammen. Bei der heftigen Kollision wurden alle vier Insassen im Peugeot verletzt, nach ersten Erkenntnissen vermutlich leicht, und mussten mit eintreffenden Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Auch die 29-jährige Toyota-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in die Helios Klinik nach Rottweil. Vorsorglich flog ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle, musste dann aber nicht eingesetzt werden. Die Feuerwehr der Abteilung Königsfeld-Weiler übernahm die Einrichtung einer örtlichen Umleitung, da die K 5719 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt werden musste. Abschleppdienste übernahmen nach der Unfallaufnahme den Abtransport der beiden mit insgesamt 35.000 Euro erheblich beschädigten Autos.

