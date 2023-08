Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unfall am Rißtorfkreisel (11.08.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagmittag auf dem Rißtorfkreisel zwischen Stockach und Nenzingen passiert ist. Ein 71-jähriger BMW-Fahrer war auf der Landesstraße 194 von Stockach in Richtung Nenzingen unterwegs. Am Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über den Wagen, fuhr ungebremst über den Kreisverkehr und eine anschließende Verkehrsinsel hinter der das Auto schließlich im Graben zum Stehen kam. Der 71-Jährige erlitt dabei Verletzungen, eine Aufnahme im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An dem BMW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Kreisverkehr und der Verkehrsinsel ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell