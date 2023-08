Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Autospiegel in Tiefgarage abgefahren und geflüchtet (11.08.2023)

Schramberg (ots)

Am Freitag gegen 18.45 Uhr ist ein Unbekannter in der Tiefgarage eines Discounters in der Berneckstr. 125 gegen einen geparkten grauen Citroen C3 gefahren und hat an diesem den Spiegel an der Beifahrerseite abgefahren. Anschließend entfernte sich der Verursache, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 in Verbindung zu setzen.

