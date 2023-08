Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad auf L528, verletzter Fahrer und Auswirkungen auf Verkehrsgeschehen

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr befuhr eine 40-jährige PKW-Fahrerin die L528 (verlängerte Iggelheimer Straße) in Richtung Speyer und bog nach links in die Ausfahrt zur B9 in Richtung Germersheim ab. Beim Abbiegen missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrers, der in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs war. Der PKW kollidierte in der Folge seitlich-frontal mit dem Motorrad, dessen Fahrer hierdurch vom Fahrersitz geschleudert wurde und einige Meter entfernt auf Höhe einer Verkehrsinsel auf den Boden prallte. Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der den 56-Jährigen in eine Klinik verbrachte. Er trug multiple Frakturen davon, war allerdings ansprechbar. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 30.000 Euro, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe verständigte die Polizei die zuständige Behörde. Zur Gewährleistung einer sicheren Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B9-Abfahrt in Richtung Böhl-Iggelheim. Mehrere Verkehrsteilnehmer missachteten die Sperrung, wendeten verbotswidrig, überfuhren Sperrflächen oder verstießen gegen das Rechtsfahrgebot. Die Beamten ahndeten daher 27 in Zusammenhang mit der Sperrung stehende Ordnungswidrigkeiten.

