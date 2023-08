POL-PDLU: Speyer - Kurzzeitige Sperrung des Domplatzes für Helikopter

Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 05.08.2023, 06:30 Uhr, bis zum 08.08.2023, 16:50 Uhr, drückten unbekannte Täter im Sanddornweg mit körperlicher Gewalt ein verschlossenes Garagentor auf, entwendeten aus der Garage aber nichts. Ob den Tätern das Eindringen in die Garage gelang, steht nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an ...

mehr