POL-OG: Achern - Polizeieinsatz - Abschlussmeldung

Achern (ots)

Die Durchsuchung sowie die Maßnahmen am und im Schulkomplex in der Kaiser-Wilhelm-Straße sind seit circa 13:30 Uhr abgeschlossen. Ein schädigendes Ereignis ist nicht eingetreten. Die Absperrung des Schulgeländes konnte kurz nach 13 Uhr aufgehoben werden. Derzeit erfolgen von Beamten der Kriminalpolizei Überprüfungen zu dem oder den möglichen Verfassern des Drohschreibens. Bei einer Identifizierung des Absenders drohen ihm/ihnen neben einem Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vor allem die Eintreibung der entstandenen Polizeikosten in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Der Einsatz war geprägt von einer vorbildlichen Zusammenarbeit mit der Schulleitung, der Stadt Achern sowie den beteiligten Blaulichtorganisationen.

Pressemitteilung vom 19.06.2023, 12:26 Uhr

Achern - Polizeieinsatz 1. Nachtragsmeldung

Die Schüler und Lehrer haben gegen 11 Uhr damit begonnen, unter polizeilicher Begleitung das Schulgebäude in Richtung Hornisgrindestadion zu verlassen. Die Maßnahmen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unterstützt. Die Schule ist zwischenzeitlich menschenleer, sodass das Areal sowie das Gebäude unter Einsatz von Spürhunden auf verdächtige Gegenstände durchsucht werden kann. Nach derzeitigen Feststellungen sind sämtliche Schüler und Lehrer wohlauf und können sich nach Hause begeben. Die Grundschüler können von ihren Eltern oder Angehörigen an der Gemeinschaftsschule in der Kirchstraße 15 abgeholt werden. Die älteren Schüler wurden zum Hornisgrindestadion begleitet und können dort von ihren Abholern in Empfang genommen werden. Es wird um Anfahrt wird über die Straße "Am Stadion" sowie um großräumiges Parken um das Hornisgrindestadion gebeten.

Pressemitteilung vom 19.06.2023, 11:15 Uhr

Achern - Polizeieinsatz

Nach einem eingegangenen Drohschreiben am Montagmorgen sind derzeit starke Polizeikräfte an einer Schule in der Kaiser-Wilhelm-Straße im Einsatz. Der Einsatzraum rund um die Schule ist abgesperrt. Die in der Schule befindlichen Schüler und Lehrer verlassen derzeit unter Begleitung und Betreuung koordiniert das Gebäude. Zur Einschätzung des Drohschreibens wurden interne Spezialisten hinzugezogen.

