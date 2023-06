POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf

Achern (ots) - Nach einem eingegangenen Drohschreiben am Montagmorgen sind derzeit starke Polizeikräfte an einer Schule in der Kaiser-Wilhelm-Straße im Einsatz. Der Einsatzraum rund um die Schule ist abgesperrt. Die in der Schule befindlichen Schüler und Lehrer verlassen derzeit unter Begleitung und Betreuung koordiniert das Gebäude. Zur Einschätzung des Drohschreibens wurden interne Spezialisten hinzugezogen. /wo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

