POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Radfahrerin ist am Mittwoch, 08. März 2023, 10:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst tödlich verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr die 80-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Rad eine Zufahrt zwischen einem Einkaufszentrum und einem Autohaus in Richtung Annenheider Straße. In gleicher Richtung neben ihr fuhr ein 43-jähriger ...

