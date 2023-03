Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle in Brake +++ Alkoholisierter Mann wird erst auf der Autobahn 27 gestoppt

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat sich am frühen Mittwoch, 08. März 2023, 02:30 Uhr, einer Polizeikontrolle entzogen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte er erst auf der Autobahn 27 gestoppt werden.

Beamte der Polizei Brake waren auf der B212 in Richtung Nordenham unterwegs und wollten in Höhe der Raiffeisenstraße einen vorausfahrenden SUV stoppen. Der Fahrer ignorierte die Signale zum Halten. In der Folge überholten die Beamten das Fahrzeug und gaben dem Fahrer das Signal, an der Anschlussstelle Sürwürden zu folgen. Daraufhin überholte er den Streifenwagen und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Nordenham. Die weitere Flucht führte über die B437 und an der Anschlussstelle Stotel auf die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Hier beschleunigte der Mann den SUV auf bis zu 230 km/h.

Ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Geestemünde schafften es die Beamten der Polizei Brake zusammen mit zwischenzeitlich verständigten Beamten der Polizei Geestland, den Fahrer zum Anhalten auf dem Seitenstreifen zu bringen. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt, Sachschäden entstanden ebenfalls keine.

Beim Heranteten an den 68-jährigen Fahrer aus Bremerhaven stellten die Beamten sofort Alkoholgeruch fest. Die Durchführung eines Atemalkoholtests lehnte er ab. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Ein Arzt musste ihm eine Blutprobe entnehmen.

Mögliche Zeugen der Flucht werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell