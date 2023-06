Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Polizeieinsatz - 1. Nachtragsmeldung

Achern (ots)

Die Schüler und Lehrer haben gegen 11 Uhr damit begonnen, unter polizeilicher Begleitung das Schulgebäude in Richtung Hornisgrindestadion zu verlassen. Die Maßnahmen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unterstützt. Die Schule ist zwischenzeitlich menschenleer, sodass das Areal sowie das Gebäude unter Einsatz von Spürhunden auf verdächtige Gegenstände durchsucht werden kann. Nach derzeitigen Feststellungen sind sämtliche Schüler und Lehrer wohlauf und können sich nach Hause begeben. Die Grundschüler können von ihren Eltern oder Angehörigen an der Gemeinschaftsschule in der Kirchstraße abgeholt werden. Die älteren Schüler wurden zum Hornisgrindestadion begleitet und können dort von ihren Abholern in Empfang genommen werden. Es wird um Anfahrt wird über die Straße "Am Stadion" sowie um großräumiges Parken um das Hornisgrindestadion gebeten.

Pressemeldung vom 19.06.2023, 11:15 Uhr

Achern - Polizeieinsatz

Nach einem eingegangenen Drohschreiben am Montagmorgen sind derzeit starke Polizeikräfte an einer Schule in der Kaiser-Wilhelm-Straße im Einsatz. Der Einsatzraum rund um die Schule ist abgesperrt. Die in der Schule befindlichen Schüler und Lehrer verlassen derzeit unter Begleitung und Betreuung koordiniert das Gebäude. Zur Einschätzung des Drohschreibens wurden interne Spezialisten hinzugezogen.

