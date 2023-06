Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, A5 - Verkehrsunfall

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am Sonntagabend kam es zwischen Ettenheim und Rust auf der A5 in Richtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Opel-Fahrer soll gegen 22 Uhr versucht haben einen Nissan zu überholen. Dabei habe der Opel-Fahrer aufgrund der unter diesen Umständen zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit dem Nissan seitlich zusammengeprallt. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Den 24-Jährigen erwarten weitere rechtliche Maßnahmen. /jo

