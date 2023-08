Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkrs. TUT) Unbekannte zünden Papiercontainer an (12.08.2023)

Immendingen (ots)

Zu einem Brand zweier Papiercontainer kam es in der Nacht zu Samstag in der Straße Mühlstädtle in Immendingen. Gegen 00:50 Uhr konnte ein namentlich bekannter Zeuge die brennenden Mülltonnen feststellen und verständigte über Notruf die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr kam ein bislang unbekannter Mann, barfuß und mit einem Security-T-Shirt bekleidet, hinzu und stellte geistesgegenwärtig weitere Mülltonnen auf die Fahrbahn, sodass sich der Brand nicht ausweiten konnte. Leider verließ dieser Mann noch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit.

Die Feuerwehr Immendingen befand sich mit 12 Kräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR.

Der bislang unbekannte Zeuge mit "Security-T-Shirt", sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell