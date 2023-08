Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Landkreis Tuttlingen) Autofahrer bei einem Auffahrunfall unter Beteiligung eines Lastwagens im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt - Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz

Balgheim, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, bei welchem auch eine Brauerei-Lastwagen beteiligt war, ist ein Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Tuttlinger Straße (Bundesstraße 14) in Balgheim in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem Mercedes Vito, hinter diesem ein VW Golf Sportsvan und hinter dem Golf ein Lastwagen einer Brauerei auf der Tuttlinger Straße von Balgheim in Richtung Tuttlingen. Der Fahrer des Vitos musste verkehrsbedingt abbremsen, in der Folge auch der dahinter befindliche Fahrer des Golfs. Der 36-jährige Fahrer des Getränkelastwagens reagierte zu spät, fuhr annähernd ungebremst in das Heck des Golfs und schob diesen noch auf den davor stehenden Mercedes Vito. Bei dem Unfall wurde der 47-jährige Fahrer des Golfs im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der eintreffenden Feuerwehr Balgheim aus dem Golf befreit werden. Nach einer Erstbehandlung durch die mit Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Mann mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen. Nach bisheriger Kenntnis blieben der Lastwagenfahrer und auch der Fahrer des Vitos unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro. Die Tuttlinger Straße musste während der Unfallaufnahme bis kurz nach 17 Uhr teils vollständig gesperrt werden. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell