POL-HB: Nr.: 0349 --Ermittlungserfolg: Festnahme in der Nacht

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Weg zum Krähenberg Zeit: 11.06.2023

Zivilfahnder der Bremer Polizei verhafteten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einen 22 Jahre alten Mann in einem Kleingartengebiet in der Neustadt. Er steht im dringenden Tatverdacht, einen 83-jährigen Senioren Ende Mai gefesselt, geschlagen und über zwei Tage eingesperrt zu haben, siehe auch Pressemeldung 318.

Der 83 Jahre alte Bremer wurde vom 21.-23.05.2023 in seiner Parzelle von dem Täter gefesselt und im Toilettenraum eingesperrt. Über diesen Zeitraum wurde er wiederholt geschlagen und getreten und mit einem Messer am Arm verletzt. Da der Hund des 83-Jährigen offenbar zu unruhig war, tötete der Räuber das Tier. Nachdem er zwei Nächte im Parzellenhäuschen verbrachte, ließ er den 83 Jahre alten Mann wieder frei, entwendete ihm seinen Motorroller sowie Schmuck und Portemonnaie und flüchtete mitsamt der Beute.

Die akribischen Auswertungen von Spuren, Beweismitteln und Zeugenaussagen führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu dem 22-Jährigen. Nachdem seine Identität festgestellt werden konnte, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Da der Mann ohne festen Wohnsitz war, hefteten sich Zivilfahnder erfolgreich an seine Fersen. Für ihn klickten in der Nacht zu Sonntag im Weg zum Krähenberg in einem Kleingartengebiet dann die Handschellen. Der 22-Jährige behauste dort illegal eine Parzelle. Die weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern an.

