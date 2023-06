POL-HB: Nr.: 0351 --"Hallo, Mama"

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 10.06.23, 16.40 Uhr Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Samstag in einer Bar in der Bremer Innenstadt wurde ein 18 Jahre alter Heranwachsender lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter fest. Der 18-Jährige hielt sich am Nachmittag mit einem 20 Jahre alten Freund in der Kneipe am ...

mehr