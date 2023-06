Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwerverletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Burrweiler (ots)

Am Freitag, 16.06.2023 gegen 14:15 Uhr befuhr eine 67-jährige Touristin aus dem Allgäu mit ihrem Pedelec den Fahrradweg entlang der L507 bei Burrweiler in Fahrtrichtung Hainfeld. Aufgrund einer Bodenwelle stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad auf die linke Seite und wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht wurde. Bei dem Sturz trug die Frau ihren Fahrradhelm, der lebensbedrohliche Verletzungen verhinderte.

