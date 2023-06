Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrerin verletzt nach Auffahrunfall Samstag, 17.06.2023, 10:30 Uhr

Herxheim bei Landau (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag Morgen in Herxheim. Eine 16-jährige Motorradfahrerin erkannte nach aktuellem Ermittlungsstand an einer Einmündung zu spät den abbremsenden, vorausfahrenden PKW. Sie kam zu Fall, verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An der Einmündung St.-Christophorus-Straße/Hatzenbühler Straße kam es während der Unfallaufnahme zu zeitweise starken Verkehrsbeeinträchtigungen, da eine Fahrbahn gesperrt werden musste.

