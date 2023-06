POL-PDLD: Auto gestohlen

Germersheim (ots) - Am Freitagmorgen, den 16.06.2023, wurden in der 30er Zone in der Mozartstraße Geschwindigkeitsmessungen und eine Schulwegkontrolle durchgeführt. In einer Stunde Kontrollzeit fuhren sechs Fahrzeuge zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 50 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Pressestelle Telefon 07274-958-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

