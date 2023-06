POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Jockgrim (ots) - Die Polizei sucht derzeit einen unbekannten Täter, der am 07.04.2023 gegen 13:00 Uhr in Begleitung einer Frau in der Königsberger Straße in Jockgrim unterwegs war. Aus einem privaten Gartengrundstück griff er von hinten ein 6-jähriges Mädchen und hakte es mit ihrem Kleid am Gartenzaun ein, so ...

