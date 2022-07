Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kollision mit Baum - ein Verletzter

Much (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Nümbrecht ist am Donnerstag (21.07.2022) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Gegen 17:15 Uhr befuhr er mit seinem Renault die Kreisstraße 31 (K31) in Much aus Richtung Werschtalstraße in Richtung Bruchhausen. In einer Rechtskurve kam der 21-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt.

Nachdem er an der Unfallstelle medizinisch behandelt wurde, kam er mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Re.)

